Місто Дергачі Харківської області 29 червня зазнало найбільшого масованого удару з 2022 року. Окупанти скинули чотири авіабомби. Двох людей шпиталізували.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

Близько 15:50 повітряні сили рф випустили по місту чотири УМПБ Д-30. Уламкових поранень зазнали двоє чоловіків 68 та 75 років, яких шпиталізували до лікарні. Ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждали домашні тварини.

Пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхових, два двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих жителів, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

На місці працюють представники міського гуманітарного центру, комунальні служби, волонтери та представники благодійних організацій.

Начальник інформаційного відділу МВА Олександр Кулік повідомив, що росіяни також тероризували населені пункти прикордоння. Так, 29 червня внаслідок обстрілів у Козачій Лопані пошкоджено понад 10 будинків, сталася пожежа.

У Дергачівській МВА зазначили, що в громаді триває евакуація, яку здійснюють поліціянти й волонтери.