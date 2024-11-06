Унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами по Запоріжжю 5 листопада, кількість загиблих зросла до семи осіб, ще 25 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“7 людей загинули, 25 отримали поранення внаслідок ракетної атаки рф по Запоріжжю.”, – заявив Федоров.

Також зазначається, що протягом минулої доби російські війська здійснили 301 атаку на населені пункти Запорізької області, зокрема завдавши авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір’ю, Малій Токмачці та Темирівці.

Серед інших засобів нападу — 154 безпілотники різних типів, які атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір’я та Ольгівське. Території Лобкового та Новоданилівки зазнали чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню , тоді як 134 артилерійські удари вразили низку інших населених пунктів, серед яких Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка та Білогір’я.

До органів влади надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури в результаті атак.