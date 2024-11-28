Зранку, 28 листопада, Росія випустила по Україні близько 100 ударних дронів і понад 90 ракет різних типів. У низці областей зафіксовано удари "Калібрами" з використанням касетних боєприпасів, які вразили цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, щодо наслідків ударів прозвітували командувачі Повітряних сил, міністри внутрішніх справ та енергетики. Мішенню росіян стала наша енергетика.

“Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики”, — йдеться у повідомленні.

У всіх областях, де це необхідно, залучені відповідні сили. Енергетики та служби працюють на максимумі, щоб відновити нормальне життя та надати допомогу людям. Розгорнуто пункти незламності.

У зв’язку з цілеспрямованими ударами по інфраструктурі, зокрема в зимовий період, Зеленський наголошує на необхідності постачання систем ППО.