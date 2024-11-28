Про це повідомив Володимир Зеленський.
За його словами, щодо наслідків ударів прозвітували командувачі Повітряних сил, міністри внутрішніх справ та енергетики. Мішенню росіян стала наша енергетика.
“Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики”, — йдеться у повідомленні.
У всіх областях, де це необхідно, залучені відповідні сили. Енергетики та служби працюють на максимумі, щоб відновити нормальне життя та надати допомогу людям. Розгорнуто пункти незламності.
У зв’язку з цілеспрямованими ударами по інфраструктурі, зокрема в зимовий період, Зеленський наголошує на необхідності постачання систем ППО.
“Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно”, — пише Зеленський.
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