Україна завдала серії ударів по складах боєприпасів російської окупаційної армії, що призвело до найбільших втрат у боєприпасах для Росії від початку війни.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

За цими даними, 18 вересня Україна атакувала арсенал біля Торопця у Тверській області, знищивши близько 30 тисяч тонн боєприпасів. У наступні дні українські безпілотники завдали ударів по складу боєприпасів у Краснодарському краї, а також по іншому арсеналу у Тверській області.

Загальний обсяг знищених боєприпасів на трьох складах є рекордним з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Британська розвідка зазначає, що ці атаки можуть змусити Росію змінити свою логістичну стратегію, створивши додатковий тиск на і без того перевантажену систему постачання.

Незважаючи на щільну систему ППО, українським силам вдалося здійснити три успішні атаки поспіль. Також повідомляється, що на складі в Торопці росіяни зберігали балістичні ракети, отримані з Північної Кореї.

Вибухи на складі боєприпасів у Тверській області спричинили щонайменше 16 землетрусів, а дим від пожежі був настільки масштабним, що його зафіксували супутники.