У травні 2024 року втрати серед особового складу російської армії були найвищими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це зазначила британська розвідка.

Про це інформувало Міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, загальна кількість втрат російської армії убитими і пораненими від початку війни проти України, ймовірно, досягла 500 тисяч осіб. У травні середній показник втрат російського особового складу становив понад 1200 осіб на день, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення.

“Високий рівень втрат, найімовірніше, є відображенням триваючого виснажливого наступу Росії, який ведеться на широкому фронті”, – стверджують фахівці.

За наданою інформацією, ймовірно, більшість російських військ отримує обмежену підготовку і не може проводити складні наступальні операції. В результаті, Росія використовує невеликі, але витратні хвильові атаки, щоб послабити українську оборону. У той же час, ворог продовжує збирати додаткові сили.

“Однак необхідність постійного поповнення особового складу на передовій майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи із більш високим потенціалом“, – заявила британська розвідка.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали 506 260 осіб.