Вночі російські війська здійснили масовану атаку на залізничну інфраструктуру в Сумській та Дніпропетровській областях України, обійшлося без жертв, і жоден пасажирський рейс не було скасовано.

Про це повідомила “Укрзалізниця” у Facebook.

“Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, обійшлось без жертв”, – йдеться у дописі.

Увечері 2 вересня в Покровську під обстріл потрапив будинок працівника “Укрзалізниці” — машиніста локомотивного депо. У цьому місті залізничники організовують евакуацію мирних жителів, працюючи під постійними ворожими атаками. Машиніст і його дружина отримали поранення і були доставлені до лікарні.

“Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух”, – додали в “Укрзалізниці”.

Як повідомлялося раніше, вночі ворог атакував Україну трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 з окупованого Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області та 35 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, запущеними з Курської області та мису Чауда в Криму.