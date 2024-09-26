Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Телеграмі.

“За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною”, – зауважили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, на всій території України тричі протягом ранку оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.