Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Телеграмі.
“За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K. Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною”, – зауважили у Повітряних силах.
Як повідомлялося, на всій території України тричі протягом ранку оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.
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