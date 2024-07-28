Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання “Харків” Віталій Саранцев.
За його словами, іноді ворог штурмує малими групами за підтримки артилерії, а іноді намагається ці групи збільшити.
“За минулу добу у Вовчанську було застосовано проти наших військ важку вогнеметну установку “ТОС-1″”, – розповів Саранцев.
Речник ОТУВ зазначив, що на Харківському напрямку проти Сил оборони воює 155 бригада морської піхоти армії РФ, 128 та 138 бригади, а також десантно-штурмові підрозділи.
Свої втрати на цьому напрямку загарбники поповнюють за рахунок резервів та переміщення підрозділів з інших напрямків фронту, додав Саранцев.
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