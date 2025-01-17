Російські війська цього опалювального сезону застосовують нову тактику атак на енергосистему України, використовуючи сучасну зброю, що завдає значно більших пошкоджень.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час “Години запитань до уряду”.

“Цього опалювального сезону ми постали перед абсолютно новим рівнем атак і сучасною зброєю,” – зазначив міністр.

За його словами, з 1750 ракет і дронів, що атакували енергосистему минулого року, лише з 17 листопада цього сезону було запущено 900 одиниць озброєння.

“І ще що важливо. Треба розуміти, що сьогодні ворог масовано використовує балістичну зброю для ударів по енергосистемі і зброю з касетними боєприпасами, що робить набагато більші пошкодження і набагато складніше відновлення,” – додав Галущенко.

Міністр утримався від коментарів щодо наслідків ударів по газовій інфраструктурі 15 січня, але запевнив, що забезпечення споживачів газом залишається стабільним.