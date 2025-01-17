Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час “Години запитань до уряду”.
“Цього опалювального сезону ми постали перед абсолютно новим рівнем атак і сучасною зброєю,” – зазначив міністр.
За його словами, з 1750 ракет і дронів, що атакували енергосистему минулого року, лише з 17 листопада цього сезону було запущено 900 одиниць озброєння.
“І ще що важливо. Треба розуміти, що сьогодні ворог масовано використовує балістичну зброю для ударів по енергосистемі і зброю з касетними боєприпасами, що робить набагато більші пошкодження і набагато складніше відновлення,” – додав Галущенко.
Міністр утримався від коментарів щодо наслідків ударів по газовій інфраструктурі 15 січня, але запевнив, що забезпечення споживачів газом залишається стабільним.
- Частині українців знизили тариф на електроенергію
- Галущенко: Міненерго не планує підвищувати тариф на світло
- Міненерго спростувало інформацію про підвищення тарифів для неселення