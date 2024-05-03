Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

«Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу «шахед», як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або ж балістику, звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів», – повідомив він.

За словами Євлаша, «нині триває аналіз ситуації, українська сторона слідкує за використанням розвідувальних БПЛА, оскільки вони менші, їх важче зафіксувати». Проте, як зауважив речник, за можливості Повітряні сили «так само знищують їх засобами протиповітряної оборони».