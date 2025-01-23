Про це повідомляє Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Через пошкодження об’єкта без теплопостачання залишилися сімнадцять тисяч абонентів, зокрема заклади охорони здоров’я, соціального захисту та котельні.
Перша атака здійснювалася за допомогою дронів Shahed. Другий обстріл уранці ворог провів за допомогою балістичних ракет.
Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні служби, а також волонтери та благодійники. У місті вже розгорнуто “Пункти незламності”.
Відомо про одного загиблого та двадцять п’ятьох постраждалих цивільних, серед яких двомісячний хлопчик.
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