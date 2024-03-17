Унаслідок ракетного обстрілу армією РФ було знищено центр селища Велика Писарівка, що на Сумщині

У ніч на 17 березня армія РФ знищила центр селища Велика Писарівка, що в Сумській області. Голова громади закликала цивільних мешканців евакуюватись.

Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію

Ще 16 березня в селищі Велика Писарівка рятувальники разом з представниками органів місцевого самоврядування та Національною поліції провели евакуацію цивільного населення, яке проживає в прикордонних населених пунктах.

Співробітники ДСНС оповістили населення. Допомогли громадянам дістатись до місця збору та завантажити речі в автобус.

Наразі центр селища має такий вигляд: