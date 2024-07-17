Про це зазначає очільник обладміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Сьогодні вночі ворог вчергове зруйнував переправу через річку Оскіл. Зараз будемо вживати всіх заходів щодо її поновлення та відбудови, це вже, на жаль, типова ситуація для нас”, – повідомив він.

За даними посадовця, по переправі окупанти вдарили ракетою.

На думку Синєгубова, росіяни показують, що для них принципово знищити переправу: раніше по ній били керованими авіабомбами, або іншими засобами, тепер вдарили ракетою типу Х.

“У поєднанні з посиленням штурмів, знищенням переправ – Куп’янський напрямок залишається для ворога пріоритетним”, – зазначив голова ОВА.

За його словами, переправу будуть відновлювати, тому що вона у тому числі використовується для евакуації.

Синєгубов наголосив, що це була цивільна переправа:

“Де рухаються люди, вантажівки, де рухається цивільний автотранспорт, автобуси, в тому числі це маршрути евакуації”.