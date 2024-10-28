Про це заявило Міністерство оборони Російської Федерації.

“У період з 18:30 до 19:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації”, – йдеться у заяві.

Згідно з повідомленнями, російська ППО збила 15 безпілотних літальних апаратів: вісім з них було знищено над Курською областю, шість над Брянською областю та один над Орловською областю.