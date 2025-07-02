Rheinmetall відкрив завод для виробництва компонентів F-35 у Німеччині

Про це пише Spiegel

Оборонна компанія Rheinmetall завершила будівництво нового заводу в Німеччині, який спеціалізуватиметься на виробництві компонентів фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35. Це підприємство, розташоване в місті Веце, що в Північному Рейні-Вестфалії, розпочне свою діяльність вже найближчими днями.

Генеральний директор Rheinmetall, Армін Паппергер, повідомив про це 1 липня. Він зазначив, що вартість заводу становить близько 200 мільйонів євро, і він виготовлятиме ключові елементи фюзеляжу для одного з найсучасніших винищувачів у світі – F-35.

Компанія Rheinmetall постачатиме ці компоненти американській компанії Northrop Grumman, яка раніше займалася виробництвом центральних секцій фюзеляжу в США. Ці секції складаються з приблизно 300 000 окремих деталей. Німеччина вже замовила 35 літаків F-35, які повинні замінити застарілі винищувачі Tornado у Бундесвері.

Згідно з інформацією DW, перша запчастина, виготовлена на новому заводі, буде готова восени 2026 року. Виготовлені компоненти будуть відправлені до США, де відбудеться остаточне складання винищувачів разом з іншими елементами.

На даний момент Rheinmetall зосереджена на виробництві артилерії, танків, боєприпасів та систем протиповітряної оборони. Однак, у зв’язку зі зростанням попиту, викликаним війною в Україні, компанія розширює свій асортимент, включаючи дрони, супутники та аеронавігаційні технології. Співпраця з Northrop Grumman та генеральним підрядником F-35 – Lockheed Martin – є стратегічно важливою для Rheinmetall.