Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, про яке було оголошено у лютому 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні Rheinmetall.

Зазначається, що замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію. Вартість заводу варіюватиметься “в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро”.

Передбачається, що будівництво розпочнеться за короткий термін і буде завершено протягом кількох років. Намір у тому, щоб розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Разом зі своїм українським партнером із спільного підприємства Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

“Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall”, — заявив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.

Наразі в Україні вживаються заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури. Спільне підприємство Rheinmetall та українська державна компанія з експлуатації заводу з виробництва боєприпасів буде створено найближчим часом. Про це було оголошено на паралельному обговоренні на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.

У червні 2024 року генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин підписали угоду про розширення стратегічної співпраці на “Ukraine Recovery Conference” у Берліні.

Кількома днями раніше на Заході України відкрили бронетанковий завод, яким керує спільне підприємство ТОВ “Укроборонпром Рейнметал”. Першу бойову машину піхоти (БМП) Lynx від Rheinmetall планують передати Збройним силам України до кінця цього року, а локальне виробництво розпочнеться якомога швидше.