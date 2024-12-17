Про це повідомляє пресслужба компанії.
“Загалом Rheinmetall вже передав українській армії сотні бойових машин Marder”, – йдеться в заяві компанії.
Marder у модифікації 1A3 оснащений лазерним далекоміром, який підвищує точність і ефективність ураження цілей. Першу партію з 20 машин такого типу було доставлено в березні 2023 року, після чого відбулося кілька додаткових постачань.
Ремонт і модернізацію Marder 1A3 компанія Rheinmetall розпочала ще навесні 2022 року, використовуючи власні ресурси. З того часу роботи виконуються на виробничих майданчиках в Унтерлюссі та Касселі. Після відновлення техніка одразу передається для оперативного використання.
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