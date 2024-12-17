У грудні 2024 року німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для Збройних сил України. Передача техніки запланована на першу половину 2025 року. Фінансування цього постачання забезпечить уряд Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Загалом Rheinmetall вже передав українській армії сотні бойових машин Marder”, – йдеться в заяві компанії.

Marder у модифікації 1A3 оснащений лазерним далекоміром, який підвищує точність і ефективність ураження цілей. Першу партію з 20 машин такого типу було доставлено в березні 2023 року, після чого відбулося кілька додаткових постачань.

Ремонт і модернізацію Marder 1A3 компанія Rheinmetall розпочала ще навесні 2022 року, використовуючи власні ресурси. З того часу роботи виконуються на виробничих майданчиках в Унтерлюссі та Касселі. Після відновлення техніка одразу передається для оперативного використання.