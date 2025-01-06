Про це повідомляє пресслужба компанії.
Міністерство оборони України замовило 180 тис. осколково-фугасних боєприпасів із трасувальним елементом (HEI-T). Вони будуть виготовлятися на заводі Rheinmetall у місті Унтерлюс, Нижня Саксонія.
Ці снаряди ефективні для ураження різних повітряних цілей, зокрема безпілотників.
Через зростання попиту на 35-мм боєприпаси у 2023 році Rheinmetall швидко модернізував свої виробничі потужності, вклавши значні кошти у реконструкцію.
Вартість контракту оцінюється у “високому двозначному діапазоні мільйонів євро”. Фінансування забезпечує уряд Німеччини.
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