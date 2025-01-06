Німецький оборонний концерн Rheinmetall у 2026 році передасть Україні 180 тисяч 35-мм снарядів для зенітних установок ППО Gepard.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Міністерство оборони України замовило 180 тис. осколково-фугасних боєприпасів із трасувальним елементом (HEI-T). Вони будуть виготовлятися на заводі Rheinmetall у місті Унтерлюс, Нижня Саксонія.

Ці снаряди ефективні для ураження різних повітряних цілей, зокрема безпілотників.

Через зростання попиту на 35-мм боєприпаси у 2023 році Rheinmetall швидко модернізував свої виробничі потужності, вклавши значні кошти у реконструкцію.

Вартість контракту оцінюється у “високому двозначному діапазоні мільйонів євро”. Фінансування забезпечує уряд Німеччини.