У вересні 2024 року німецька компанія Rheinmetall оголосила про розширене партнерство із супутниковою компанією ICEYE, що вже надає результати для української оборони. Rheinmetall підписала контракт з Україною на підтримку її потреб у супутникових даних SAR (синтезованої апертури радара) для військової розвідки.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

“З жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки від ICEYE в рамках співпраці з Rheinmetall”, – йдеться в повідомленні компанії.

Ця угода забезпечує Україні доступ до усього супутникового флоту ICEYE, що дозволяє використовувати детальні зображення для прийняття тактичних рішень і планування операцій українських Збройних сил.

Система SAR дозволяє отримувати зображення високої роздільної здатності в будь-яких погодних умовах та вночі, що створює перевагу для таких завдань, як розвідка, виявлення цілей і планування оборони.

“СAR-супутники ICEYE дають змогу ідентифікувати навіть найдрібніші об’єкти на земній поверхні незалежно від часу доби чи погоди”, – пояснюють у Rheinmetall.

Нагадаємо, що з 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для власних потреб та своїх клієнтів, а з липня 2024 року розпочала офіційну співпрацю з Міністерством оборони України у межах Меморандуму про співробітництво.

Ще у 2022 році ICEYE уклала угоду з Фондом Сергія Притули для надання супутникових знімків, а завдяки новій угоді Україна отримує доступ до розширених розвідувальних можливостей, які покращують її обороноздатність.