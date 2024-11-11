Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.
“З жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки від ICEYE в рамках співпраці з Rheinmetall”, – йдеться в повідомленні компанії.
Ця угода забезпечує Україні доступ до усього супутникового флоту ICEYE, що дозволяє використовувати детальні зображення для прийняття тактичних рішень і планування операцій українських Збройних сил.
Система SAR дозволяє отримувати зображення високої роздільної здатності в будь-яких погодних умовах та вночі, що створює перевагу для таких завдань, як розвідка, виявлення цілей і планування оборони.
“СAR-супутники ICEYE дають змогу ідентифікувати навіть найдрібніші об’єкти на земній поверхні незалежно від часу доби чи погоди”, – пояснюють у Rheinmetall.
Нагадаємо, що з 2018 року ICEYE запустила 38 супутників для власних потреб та своїх клієнтів, а з липня 2024 року розпочала офіційну співпрацю з Міністерством оборони України у межах Меморандуму про співробітництво.
Ще у 2022 році ICEYE уклала угоду з Фондом Сергія Притули для надання супутникових знімків, а завдяки новій угоді Україна отримує доступ до розширених розвідувальних можливостей, які покращують її обороноздатність.
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