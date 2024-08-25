У ніч на 25 серпня росіяни завдали ракетних ударів по житловому сектору Харкова та області: є постраждалі, серед них діти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що у Слобідському районі обласного центру загорілися житлові будинки загальною площею понад 200 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС. Попередньо постраждало вісім осіб.

Крім того, внаслідок обстрілу м. Чугуєва Харківської області зафіксовані пошкодження у житловому секторі.

“Горіло два житлових будинки, загальною площею 240 кв.м. Попередньо постраждало п’ятеро місцевих мешканців, з них двоє дітей”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні російські війська обстріляли Купʼянський район Харківської області. Постраждали шестеро мирних жителів: пʼять жінок у селищі Новоосинове та 75-річний чоловік в Купʼянську.