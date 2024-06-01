Пошуково-рятувальна операція після влучань російських ракет у Новобаварському районі Харкова 31 травня тривала понад 40 годин. За цей час було знайдено тіла дев'яти людей.

Про закінчення операції повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі та Харківська обласна прокуратура.

“Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу житлового будинку восьмеро. Ще 26 постраждалі”, — написав Терехов.

Водночас за даними Харківської облпрокуратури, жертв трагедії дев’ятеро, останнє тіло було знайдено сьогодні пообідні між зруйнованим будинком та гаражем, попередньо — це жінка.

“Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи”, — повідомила прокуратура області.

Серед інших загиблих — троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років.

Зауважимо, що робота з пошуку загиблих була ускладнена значними руйнуваннями підʼїзду від пʼятого до першого поверху.

Нагадаємо, 31 травня вночі, російські війська здійснили атаку на Харків, випустивши п’ять ракет. Одна з них потрапила в п’ятиповерховий будинок. Також була зруйнована триповерхова будівля, де розташовувалися магазини. Пошкоджень зазнали приватні підприємства на території.