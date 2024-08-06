Гірські рятувальники на Прикарпатті 5 серпня знайшли в лісі чотирьох людей, серед яких була чотирирічна дитина.

Про це повідомляє управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Вчора, 5 серпня, ввечері гірські рятувальники отримали повідомлення про те, що група осіб з маленькою дитиною заблукали в лісовому масиві біля села Небилів Калуського району. Люди втратили орієнтир на місцевості та потребували допомоги.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено гірських рятувальників села Осмолода, які невдовзі розшукали заблукалих, та супроводили їх до населеного пункту. Медичної допомоги вони не потребували.

Рятувальники вкотре нагадали громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до походів в ліс.

“Перед тим як вирушити до лісу потрібно вивчити карту місцевості, або краще вирушити з тим, хто добре знає місцевість, також важливо подбати про повний заряд мобільного телефону. Не вдягайте до лісу непримітний сіро-зелений або чорний одяг, віддайте перевагу яскравим кольорам, так заблукалого легше помітити під час пошуку. Чудово, якщо на одязі будуть смужки, що відбивають світло”, – додали у дописі.