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Рязанський НПЗ зупинив роботу через удари українських дронів, — Reuters

Рязанський нафтопереробний завод у Росії призупинив свою діяльність після атак українських дронів 24 та 26 січня.

Понеділок, 27 січня 2025, 20:59

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Унаслідок ударів на заводі спалахнуло сховище нафти, а також були пошкоджені залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із нафтопродуктів.

“[Після атаки] пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізницю не було, зупинили переробку нафти”, — сказало одне з джерел Reuters.

За словами іншого джерела, завод зупинив роботу з 24 січня.

Рязанський НПЗ входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії.

У 2024 році підприємство переробило 13,1 мільйона метричних тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії. На ньому виробили 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіаційного палива.

Теги: атака безпілотників, атака на НПЗ, Атака на РФ, Рязанський НПЗ

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