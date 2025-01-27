Рязанський НПЗ зупинив роботу через удари українських дронів, — Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.
Унаслідок ударів на заводі спалахнуло сховище нафти, а також були пошкоджені залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із нафтопродуктів.
“[Після атаки] пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантажень на залізницю не було, зупинили переробку нафти”, — сказало одне з джерел Reuters.
За словами іншого джерела, завод зупинив роботу з 24 січня.
Рязанський НПЗ входить до четвірки найбільших нафтопереробних заводів Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії.
У 2024 році підприємство переробило 13,1 мільйона метричних тонн (262 000 барелів на добу), або майже 5% загальної переробки Росії. На ньому виробили 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіаційного палива.
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