У російському місті Тьоткіно цукровий завод скинув відходи виробництва у річку, що призвело до органічного забруднення річки Сейм.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

За словами Шмигаля, через викиди російського заводу у річці знизився рівень кисню, як наслідок відбувається мор риб.

Премʼєр-міністр зазначив, усі відповідні служби реагування, зокрема ДСНС, мають чіткі кроки. Наразі внаслідок мору риб є “певні наслідки”, але життю й здоровʼю людей нічого не загрожує. Йдеться і про безпечність водозаборів Чернігова на річці Десні, а також на Дніпрі для Києва.

Шмигаль наголосив, що нова очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук особисто контролює ситуацію.

“Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там, де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється”, — сказав премʼєр-міністр.