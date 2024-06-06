6 червня 2023 року росіяни вчинили найбільший екоцид проти українського народу – підірвали греблю Каховської ГЕС, внаслідок чого вивільнилося мільйони тонн води, яка на своєму шляху зносила все.

Майже о третій годині ночі 6 червня 2023 року, російські військові здійснили підрив конструкцій Каховської ГЕС, що знаходиться у Херсонській області. Влада та волонтери з усієї України почали терміново евакуйовувати людей із територій, що знаходяться поруч.

Лідери багатьох країн засудили знищення Каховської ГЕС, назвавши це ще одним воєнним злочином РФ. Міжнародна спільнота відреагувала та надала допомогу, щоб мінімізувати гуманітарні та екологічні наслідки цього акту агресії.

Водночас підрив Каховської ГЕС призвів до численних людських жертв, серйозних екологічних наслідків та вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. Українська сторона переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу та були спрямовані на затримку Сил оборони України.

В результаті теракту загинули десятки людей, сотні залишилися без даху над головою, а тисячі були змушені покинути свої домівки. Руйнування дамби спричинило затоплення населених пунктів, житла та інфраструктури, посівних угідь, забруднення водойм.