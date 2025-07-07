Повернення Ріккі Гаттона: бій у Дубаї проти Ейси Аль Даха у 2025 році

Колишній чемпіон світу з боксу в двох вагових категоріях Ріккі Гаттон оголосив про повернення у професійний бокс, передає BBC Sport.

Ріккі Гаттон, колишній чемпіон світу з боксу в двох вагових категоріях, оголосив про своє повернення на професійний ринг. 46-річний боксер з Великобританії проведе свій перший бій після тривалої перерви 2 грудня в Дубаї, де його суперником стане еміратський боксер Ейса Аль Даха.

Цей поєдинок стане для Гаттона першим за понад 13 років. Востаннє він виходив на ринг у 2012 році, коли зазнав нокауту від українця В’ячеслава Сенченка в дев’ятому раунді. Після цього Ріккі провів лише один виставковий бій у 2022 році, який завершився внічию проти мексиканця Марко Антоніо Баррери.

“Головне, що бій відбудеться, і я не можу дочекатися, коли знову вийду в ринг.” – Ріккі Гаттон

Ейса Аль Даха, 46-річний суперник Гаттона, є першим професійним боксером з Об’єднаних Арабських Еміратів. Востаннє він виходив на ринг у 2021 році, де програв мексиканцю Педро Дельгадо в першому раунді. Після цього Аль Даха зосередився на кар’єрі промоутера.

“Цей бій не буде схожим на поєдинок Майка Тайсона проти Джейка Пола. Це буде справжній поєдинок, справжній екшн, і я зроблю все можливе, щоб перемогти. Якщо я програю бій, то з піднятою головою. Обіцяю вам.” – Ейса Аль Даха

Коротка біографія Ріккі Гаттона

Ріккі Гаттон – 46-річний боксер з Великобританії, який провів 48 поєдинків на професійному рингу, здобувши 45 перемог (32 з них нокаутом) та зазнавши 3 поразок.

Вперше він став чемпіоном світу у червні 2005 року, отримавши пояс IBF у першій напівсередній вазі. У 2006 році Гаттон завоював титул чемпіона WBA у напівсередній вазі.

Протягом своєї кар’єри він також володів інтерконтинентальними титулами WBO та WBA, а також був чемпіоном The Ring та IBO у першому напівсередньому дивізіоні.

Серед його поразок – бій з такими легендарними боксерами, як Флойд Мейвезер (2007), Менні Пак’яо (2009) та В’ячеслав Сенченко (2012).