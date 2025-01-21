У Тернопільській області викрито командира взводу, який майже рік нараховував бойові доплати підлеглому солдату за ремонт будинку своєї доньки.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, командир взводу запропонував солдату не їхати на передову, а займатися ремонтом родинного будинку в Тернопільській області. За це військовому нараховували бойові доплати.

Солдат, погодившись на пропозицію, із квітня до грудня 2023 року працював на будівництві замість служби. За цей час йому безпідставно виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь у бойових діях.

Справу розслідує ДБР, наразі встановлюються всі обставини інциденту.