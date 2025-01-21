Як повідомляє Державне бюро розслідувань, командир взводу запропонував солдату не їхати на передову, а займатися ремонтом родинного будинку в Тернопільській області. За це військовому нараховували бойові доплати.
Солдат, погодившись на пропозицію, із квітня до грудня 2023 року працював на будівництві замість служби. За цей час йому безпідставно виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь у бойових діях.
Справу розслідує ДБР, наразі встановлюються всі обставини інциденту.
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