Як повідомляє Державне бюро розслідувань, командир взводу запропонував солдату не їхати на передову, а займатися ремонтом родинного будинку в Тернопільській області. За це військовому нараховували бойові доплати.

Солдат, погодившись на пропозицію, із квітня до грудня 2023 року працював на будівництві замість служби. За цей час йому безпідставно виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь у бойових діях.

Справу розслідує ДБР, наразі встановлюються всі обставини інциденту.