Приховані стосунки Ріната Ахметова та нерухомість у Франції

Про це йдеться у розслідуванні Слідства.Інфо.

Відомий український бізнесмен Рінат Ахметов протягом 18 років приховував свої стосунки з Аліною Литвиненко, а також двох спільних дітей і значну нерухомість, розташовану як в Україні, так і у Франції. Це стало відомо в результаті розслідування.

У 2007 році Аліна Литвиненко, яка родом з Донецька, придбала маєток у Козині (Конча-Заспа) через компанію з Британських Віргінських Островів “Медко Сервісіз Лімітед”, що має зв’язки з групою System Capital Management (СКМ), якою керує Ахметов.

Журналісти отримали копію договору купівлі-продажу, і, проаналізувавши його разом із юристом, виявили, що умови угоди не відповідають звичайним практикам продажу нерухомості. Наприклад, у договорі зазначено, що виплата може тривати до восьми років, але не вказано жодних умов щодо розстрочки чи графіка платежів, а будинок переходить у власність покупця вже наступного дня після підписання.

“В угоді про купівлю-продаж будинку зазначено: виплата може здійснюватися протягом восьми років з моменту підписання договору. Водночас у документі відсутні будь-які положення про розстрочку чи графік платежів, а сам будинок переходить у власність покупця вже наступного дня після підписання. Така практика є доволі нетиповою для подібних правочинів.” – Микола Салімов, юрист антикорупційного центру “Межа”

У договорі продавець і покупець були представлені особами, пов’язаними з групою СКМ та оточенням Ахметова. На момент укладання угоди Литвиненко було всього 25 років.

Розслідувачі не змогли знайти жодної інформації про Аліну Литвиненко у відкритих джерелах – відсутні профілі в соціальних мережах та контакти, окрім кількох фотографій.

Після придбання маєтку Литвиненко розпочала облаштування території, додавши нові будівлі, такі як котельня, альтанка, насосна станція, баня, огорожа, ворота, садові доріжки та будинок охорони.

Водночас вона відкрила салон краси в Донецьку, а з 2013 року стала власницею кількох дорогих автомобілів, серед яких Range Rover, Bentley, Mercedes GL 500 та Porsche Cayenne.

У 2017 році Литвиненко стала власницею компанії “Козін-Люкс”, яка раніше належала Ахметову. На балансі компанії знаходиться майже 12 гектарів землі у Козині на березі Дніпра.

Між 2014 і 2017 роками у пари народилося двоє дітей – Даніяр та Даміра, про яких бізнесмен ніколи не згадував у публічних інтерв’ю.

Діти володіють французькою компанією “ALMARIN PROPERTIES”, яка є власником шале у Куршевелі площею 217 кв. м і вартістю близько 78 мільйонів євро. У документах батьками вказані Рінат Ахметов і Аліна Литвиненко, а в кінці звіту стоять їхні підписи.

На запитання про цю родину в компанії СКМ відповіли: “Ми не коментуємо особисте життя. Єдине, що можемо сказати: сімейний стан пана Ахметова не змінився”.

Раніше публічно було відомо лише про двох синів Ахметова – Даміра та Алміра. У трирічному інтерв’ю для швейцарського видання бізнесмен згадував лише про них, не розповідаючи про інших жінок, окрім дружини Лілії Ахметової (Смирнової).