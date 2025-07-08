Ріші Сунак приєднався до Goldman Sachs як старший радник

Про це агентство Reuters

Ріші Сунак, колишній прем’єр-міністр Великої Британії, нещодавно приєднався до команди одного з найбільших інвестиційних банків світу – Goldman Sachs, де зайняв посаду старшого радника. Цікаво, що свою кар’єру він розпочинав саме в цій фінансовій установі, працюючи аналітиком з 2001 по 2004 рік, перш ніж перейти у політику.

На новій посаді Сунак буде консультувати клієнтів банку з різних куточків світу, надаючи свої експертні думки з важливих питань, а також ділитиметься своїм баченням макроекономічних і геополітичних тенденцій. Це призначення підкреслює зростаючу тенденцію, коли колишні високопосадовці переходять у фінансовий сектор, що дозволяє банкам залучати досвідчених експертів для кращого розуміння складних умов ринку.

Варто зазначити, що не лише Сунак обрав цей шлях. Інші колишні міністри фінансів Великої Британії, такі як Джордж Осборн і Саджид Джавід, також знайшли нові можливості в інвестиційних компаніях, таких як BlackRock і Centricus. Це свідчить про те, що банки все активніше шукають фахівців, які можуть допомогти їм орієнтуватися в умовах зростаючої геополітичної напруги та посиленого регулювання.

Ріші Сунак обіймав посаду прем’єр-міністра з жовтня 2022 року до липня 2024 року, а до цього виконував обов’язки міністра фінансів з 2020 по 2022 рік. Його відставка з посади прем’єра стала наслідком поразки консервативної партії на виборах, які виграли лейбористи під керівництвом Кіра Стармера.