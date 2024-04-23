Про це повідомила пресслужба британського уряду.
“Міністерство оборони також візьме на себе найбільше за всю історію надання військової техніки, щоб допомогти Україні давати відсіч на суші, морі й у повітрі, включаючи 60 катерів, понад 400 транспортних засобів і понад 1600 ракет”, – повідомляється в пресрелізі.
“Перед візитом до Польщі й Німеччини прем’єр-міністр знову наголосив, що безпека України є центральною для всієї безпеки Європи. Він сказав, що Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб спонукати міжнародну спільноту підтримувати оборону України”, – додали в пресслужбі британського уряду.
Президент Зеленський подякував Великій Британії за допомогу.
“Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow і ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки і плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою. Вдячний Великій Британії й особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях”, – написав український лідер у Телеграм.
Раніше в уряді Великої Британії оголошували про рекордний пакет військової підтримки для Україні.
“Оголошене сьогодні фінансування на 500 мільйонів фунтів стерлінгів – яке збільшить загальну суму допомоги Британії Україні до 3 мільярдів цього фінансового року – буде використане, аби швидко доправити терміново потрібні боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, дрони та інженерську підтримку. Дрони будуть закуплені у Великій Британії, і ці кошти підтримають розширення внутрішніх ланцюгів постачання оборонної продукції”, – йдеться в заяві уряду.
Також пресслужба прем’єр-міністра анонсувала найбільшу одноразову партію військової допомоги від Міністерства оборони країни. Вона міститеме:
- 60 човнів, в тому числі офшорні рейдові катери, жорсткі рейдові та водолазні човни, а також морські гармати
- понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow
- більше ніж 400 автомобілів, у тому числі 160 захищених авто Husky, 162 броньованих автомобілів і 78 всюдиходів
- приблизно 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.
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