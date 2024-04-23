Про це повідомила пресслужба британського уряду.

“Міністерство оборони також візьме на себе найбільше за всю історію надання військової техніки, щоб допомогти Україні давати відсіч на суші, морі й у повітрі, включаючи 60 катерів, понад 400 транспортних засобів і понад 1600 ракет”, – повідомляється в пресрелізі.

“Перед візитом до Польщі й Німеччини прем’єр-міністр знову наголосив, що безпека України є центральною для всієї безпеки Європи. Він сказав, що Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб спонукати міжнародну спільноту підтримувати оборону України”, – додали в пресслужбі британського уряду.