Зростання активності російських військ на Харківському фронті – Олександр Даниленко

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Харківському фронті спостерігається значне зростання активності російських військ, зокрема, збільшення кількості штурмів та чисельності солдатів у штурмових групах. Російські підрозділи, як правило, не використовують важку техніку, а пересуваються на мотоциклах або скутерах, прикриваючись дронами.

Про це 2 липня в ефірі повідомив начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади “Гарт” Олександр Даниленко.

За його словами, 1 липня російські війська здійснили 16 атак на українські позиції в Харківському напрямку.

“Ситуація трохи активізувалася. Раніше було до 10 штурмів на день. Але ми стримуємо росіян, завдаємо уражень по їхніх позиціях, фортифікаціях. Штурми збільшилися і в кількості, і в кількісному наповненні – до 25 військовослужбовців у групах. Тобто, це вже не можна назвати малими штурмовими групами.” – Олександр Даниленко

Він також зазначив, що важка техніка росіян на Харківському напрямку використовується рідко, оскільки вона легко помітна і українські військові успішно її знищують.

“Росіяни використовують мототехніку та скутери для збільшення мобільності – щоб швидше діставатися до українських позицій. Крім цього, їх постійно прикривають дрони, аеророзвідка активно працює.”

Даниленко також повідомив, що втрати російських військ на Харківському напрямку можуть досягати до ста осіб на день, включаючи санітарні втрати та поранених.

У зв’язку з цим окупанти постійно проводять ротації, вводячи нові підрозділи та виводячи інші. Українські військові завдають ударів по техніці ворога, виявляючи гармати та мінометні позиції.

Окупанти намагаються закріпитися, зводячи фортифікації, але українські захисники постійно виявляють і уражають їхні позиції.