Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив три головні напрямки підтримки України, які союзники мають посилити. Запрошення України до НАТО у списку пріоритетів наразі не значиться.

Про це він заявив перед початком засідання Ради Україна-НАТО.

Рютте підкреслив, що першочерговим завданням є допомога Україні у відновленні енергетичних мереж, які стали головною мішенню атак.

“Ми не можемо дозволити, щоб зима стала зброєю проти України. Це критично важливе питання, яке ми обговорювали сьогодні вранці з держсекретарем США Тоні Блінкеном”, – заявив Рютте.

Другим пріоритетом він назвав зміцнення системи протиповітряної оборони України, наголосивши на важливості безперервного вдосконалення цієї складової.

“Ми вже зробили чимало, але потрібно зробити більше, щоб забезпечити максимально можливий захист українського неба”, – додав він.

Третім напрямком, за словами генсека НАТО, є постійне постачання військової допомоги, яка залишається ключовою для захисту країни від агресії.

Рютте також зазначив, що всі ці заходи є основою для ефективного опору України під час війни, але питання про її вступ до Альянсу поки залишається поза фокусом.