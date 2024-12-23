Про це пише Reuters.

“Я неодноразово говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим”, — заявив Рютте.

За його словами, Німеччина є важливим союзником України, і хоча в Києві розчаровані через затримку з постачанням далекобійних ракет Taurus, така критика не є конструктивною.

Рютте підкреслив, що він не погоджується з позицією Шольца щодо обмеження використання цих ракет і вважає, що Україна потребує таких можливостей для боротьби з ворогом.

Зеленський, у свою чергу, висловлював невдоволення після телефонної розмови Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним у листопаді, вважаючи, що це послаблює міжнародні зусилля ізоляції Росії та підтримки України.