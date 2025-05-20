Згідно з результатами нещодавнього всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 2 по 12 травня 2025 року, 74% українців висловлюють довіру президентові Володимиру Зеленському, тоді як 22% не довіряють йому.

Соціологи також проаналізували рівень довіри до десяти відомих політиків України, серед яких Петро Порошенко, Сергій Притула, Дмитро Разумков, Віталій Кличко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Олексій Гончаренко, Олексій Арестович та Євген Мураєв. Вибірка була сформована на основі їхньої медійної активності та резонансних заяв.

Крім Зеленського, позитивний баланс довіри-недовіри має лише Сергій Притула, якому довіряють 50%, а не довіряють 38%, що дає баланс +12%. Віталій Кличко отримав 43% довіри, але 47% респондентів не довіряють йому. Олексію Гончаренку довіряють 27%, а недовіра становить 41%. Дмитро Разумков має 27% довіри і 32% недовіри, при цьому 34% опитаних не знають, хто він.

Петро Порошенко отримав 25% довіри, тоді як 70% не довіряють йому. Юлія Тимошенко має лише 14% довіри, а недовіра до неї сягає 80%. Найнижчі показники довіри мають Олексій Арестович і Юрій Бойко – по 7%, а Євген Мураєв отримав лише 6% довіри, при цьому 47% не довіряють йому, а 43% не знають, хто це.

Загалом 91% респондентів довіряють принаймні одному політику зі списку, в середньому довіра поширюється на трьох політиків.

Порівняно з лютим 2024 року, довіра до Зеленського зросла з 64% до 74%. Водночас у Сергія Притули довіра знизилася з 61% до 50%, а баланс довіри впав з +28% до +12%. У Віталія Кличка показники залишилися майже незмінними – 43% довіри проти 45% у лютому 2024 року.

Дмитро Разумков зазнав збільшення частки тих, хто його не знає – з 27% до 34%. Довіра до нього зменшилася з 35% до 27%, а баланс погіршився з +2% до -5%. Довіра до Петра Порошенка знизилася з 31% до 25%, а баланс – з -37% до -45%. Показники Юлії Тимошенко залишилися майже незмінними – 14% довіри проти 17% у лютому 2024 року.

Кількість тих, хто не знає Олексія Арестовича, зросла з 4% до 10%. Відповідно, трохи зменшилася і кількість тих, хто йому довіряє чи не довіряє, а баланс залишився на рівні -72%. Показники Юрія Бойка змінилися незначно: довіра знизилася з 10% до 7%, а баланс – з -63% до -65%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних урядові регіонах України серед 1010 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 4,1% для показників близьких до 50% та 1,8% для показників близьких до 5%, з урахуванням дизайн-ефекту 1,3. У зв’язку з війною можливе додаткове систематичне відхилення.