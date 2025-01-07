Про це свідчать результати грудневого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Зазначається, хоча показники довіри за рік погіршилися, баланс довіри-недовіри залишається позитивним (+13%).
Соціологи зазначили, що наприкінці 2023 року рівень довіри до президента становив 77%. До лютого 2024 року цей показник знизився до 64%, а до травня – до 59%. Водночас частка тих, хто не довіряє, зросла з 22% до 36%.
До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, але між жовтнем і груднем рівень довіри знову знизився, при цьому зменшилася частка тих, хто довіряє, і збільшилася кількість тих, хто має невизначену позицію щодо президента, а не тих, хто не довіряє.
“Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра”, — зазначають соціологи.
У всіх регіонах України ситуація подібна, і баланс довіри та недовіри залишається позитивним. Кращі показники довіри до Зеленського зафіксовані на Заході (+27%) та в Центрі (+13%). На Півдні та Сході довіра також висока, але трохи нижча, і баланс довіри-недовіри в цих регіонах наближається до нуля.
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