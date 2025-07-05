Сили ППО Рівненщини збили повітряні цілі під час нічної тривоги

Як повідомив у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль

У ніч на 5 липня сили протиповітряної оборони Рівненщини успішно знищили повітряні цілі під час оголошеної тривоги. Цю інформацію підтвердив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі.

“Завдяки професійним діям військових вдалося збити повітряні цілі ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.” – Олександр Коваль

Коваль також зазначив, що на місці події працюють представники Сил оборони та інших служб, які забезпечують безпеку та оцінюють ситуацію.

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 00:04, і вона тривала до 03:58 ранку. Раніше Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливу загрозу застосування ударних безпілотників на території області.