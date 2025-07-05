Сили ППО Рівненщини збили повітряні цілі під час нічної тривоги

Як повідомив у Telegram начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль
У ніч на 5 липня сили протиповітряної оборони Рівненщини успішно знищили повітряні цілі під час оголошеної тривоги. Цю інформацію підтвердив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі.
“Завдяки професійним діям військових вдалося збити повітряні цілі ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.”
Коваль також зазначив, що на місці події працюють представники Сил оборони та інших служб, які забезпечують безпеку та оцінюють ситуацію.
Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 00:04, і вона тривала до 03:58 ранку. Раніше Повітряні сили Збройних сил України попереджали про можливу загрозу застосування ударних безпілотників на території області.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Сили ППО успішно знищили повітряні цілі на Рівненщині під час нічної тривоги 29 червня, без постраждалих серед населення та інфраструктури.
- Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорили посилення протиповітряної оборони України, а також співпрацю з Україною у виробництві зброї та дронів.
- У 2025 році Сумська область посіла друге місце в Україні за кількістю повітряних тривог, зафіксовано 867 випадків з початку року.