Сили ППО знищили повітряні цілі на Рівненщині під час тривоги 29 червня

Як повідомив у Telegram-каналі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль

У ніч на 29 червня сили протиповітряної оборони успішно знищили повітряні цілі на території Рівненщини під час тривоги. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі.

“За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Представники Сил оборони та інших служб працюють на місці.” – Олександр Коваль

Сигнал повітряної тривоги на Рівненщині тривав більше п’яти годин. Тривога була оголошена 28 червня о 23:40 і завершилася о 05:05 наступного дня.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники рухалися в напрямку Житомирщини, а згодом – з Рівненщини та Хмельниччини на Тернопільщину.

Варто зазначити, що в ніч на 29 червня російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по Україні, використавши понад 500 повітряних цілей, включаючи різні типи ракет і ударних безпілотників.