Адміністративний протокол за російськомовну музику в Рівненській області

Про це 25 червня поінформувала речниця поліції області Марія Юстицька

У Рівненській області правоохоронці виявили групу осіб, які слухали російськомовну музику під час святкування дня народження в гуртожитку. За інформацією поліції, близько восьми людей зібралися разом, і на 20-річну жительку регіону, яка співала ці пісні, склали адміністративний протокол.

Цю інформацію 25 червня підтвердила речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька. Вона зазначила, що 24 червня, близько 14:00, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на відео, яке зафіксувало порушення громадського порядку в гуртожитку міста Костопіль. На запису видно, як компанія гучно слухає російськомовну музику.

“Поліцейський офіцер громади встановив учасників події. Виявилося, що орієнтовно вісім осіб відзначали день народження. За їхніми словами, спочатку лунала українська музика, а пізніше почали звучати російськомовні пісні, які ніхто не вимкнув. Одна з учасниць – 20-річна жителька міста Березне, ще й співала.” – Марія Юстицька

Згідно з інформацією речниці, на дівчину було складено адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства, а матеріали справи направлено до суду для подальшого розгляду.

“Дівчина визнала свою провину, пояснила, що не мала наміру когось образити, та пообіцяла більше так не чинити.”

Правоохоронці підкреслили, що в умовах повномасштабної війни демонстративне прослуховування російської музики є не лише морально неприйнятним, але й може сприйматися як прояв зневаги до суспільства, Збройних сил України та пам’яті загиблих.