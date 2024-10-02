Про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Рішення РНБО передбачає низку доручень Кабміну щодо видатків у проєкті держбюджету за статтями, пов’язаними із забезпеченням нацбезпеки та оборони. Таким чином, уряд має:
- передбачити у проєкті держбюджету загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки та оборони України обсягом не менше 26,3% ВВП для сектору безпеки та оборони України. Фінансування потреб сектору безпеки та оборони має становити не менше 2 223 042,4 млн гривень;
- забезпечити можливість збільшення у 2025 році витрат на нацбезпеку та оборону з урахуванням військово-політичної обстановки та вимог бюджетного законодавства.
- вжити заходів для того, щоб у 2025 році було першочергово профінансовано діяльність суб’єктів сектору безпеки та оборони України з низки напрямків, зокрема розвитку сектору за стандартами НАТО та ЄС, підтримка та збільшення здібностей ЗСУ та захист об’єктів критичної інфраструктури.
- вжити заходів для забезпечення своєчасного фінансування на виплату грошового забезпечення військових, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;
- забезпечити інформування апарату РНБО щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки та оборони.
Водночас органам сектору безпеки та оборони України доручили:
- посилити фінансову дисципліну у сфері управління бюджетними коштами та забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів;
- забезпечити контроль за виконанням умов та строків виконання держконтрактів на закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
При цьому Мінфін, згідно з рішенням РНБО, має забезпечити своєчасне фінансування видатків Держбюджету, які передбачені для сектору безпеки та оборони.