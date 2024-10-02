Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО України, що передбачає виділення не менше 26,3% ВВП на сектор безпеки і оборони у 2025 році. Визначено пріоритетні напрями фінансування, включаючи розвиток сектору безпеки і оборони.