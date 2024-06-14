Про це РНБО повідомляє у Фейсбуці.
“Платформу отримано у рамках співпраці служби з питань безпеки критичної інфраструктури Апарату РНБО України з Державним Департаментом США та Фондом цивільних досліджень та розвитку США в Україні (CRDF Global)”, – ідеться в повідомленні.
Вона призначена для електронного навчання на безкоштовній основі усіх причетних до національної системи захисту критичної інфраструктури.
Платформа містить перекладені українською мовою сім модулів дистанційного навчання з питань безпеки та стійкості критичної інфраструктури Інституту управління надзвичайними ситуаціями Федерального агентства з надзвичайних ситуацій при Департаменті внутрішньої безпеки США і два модулі українських експертів з питань безпеки та стійкості критичної інфраструктури.
За даними РНБО, на платформі вже зареєструвалися понад 1500 користувачів і більш як 500 з них отримали перші сертифікати.
Зареєструватися можна за посиланням.
- Секретар РНБО: Використання далекобійної зброї по цілях в РФ завадило би її подальшому наступу
- Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, — секретар РНБО Литвиненко
- ВАКС заочно арештував ексзаступника секретаря РНБО Гладковського