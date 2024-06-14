На ресурсах апарату Ради національної безпеки і оборони почала працювати онлайн-платформа «Безпека та стійкість критичної інфраструктури».

Про це РНБО повідомляє у Фейсбуці.

“Платформу отримано у рамках співпраці служби з питань безпеки критичної інфраструктури Апарату РНБО України з Державним Департаментом США та Фондом цивільних досліджень та розвитку США в Україні (CRDF Global)”, – ідеться в повідомленні.

Вона призначена для електронного навчання на безкоштовній основі усіх причетних до національної системи захисту критичної інфраструктури.

Платформа містить перекладені українською мовою сім модулів дистанційного навчання з питань безпеки та стійкості критичної інфраструктури Інституту управління надзвичайними ситуаціями Федерального агентства з надзвичайних ситуацій при Департаменті внутрішньої безпеки США і два модулі українських експертів з питань безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

За даними РНБО, на платформі вже зареєструвалися понад 1500 користувачів і більш як 500 з них отримали перші сертифікати.

Зареєструватися можна за посиланням.