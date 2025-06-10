Міністр охорони здоров’я США звільнив комітет з імунізації: реакція науковців

Про це в понеділок офіційно повідомив його департамент, пише Reuters.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший, міністр охорони здоров’я і соціальних служб США, ухвалив рішення звільнити всіх 17 членів Консультативного комітету з практики імунізації, що функціонує при Центрах з контролю та профілактики захворювань. Це стало відомо в понеділок через офіційне повідомлення його департаменту, згідно з інформацією Reuters.

Цей комітет відіграє важливу роль у формуванні національних рекомендацій щодо вакцинації. Звільнення всього складу комітету викликало значну критику з боку науковців та медичних експертів, які попереджають про можливе зниження довіри до системи охорони здоров’я в США.

“Сьогодні ми ставимо на перше місце відновлення довіри громадськості, а не просування якоїсь про- чи антивакцинної позиції”. – Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Незважаючи на це, під час свого призначення в адміністрації президента Дональда Трампа, Кеннеді обіцяв дотримуватися існуючих стандартів вакцинації. Його міністерство також відповідає за роботу Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA), яке займається схваленням вакцин.

Кеннеді звинуватив комітет у конфлікті інтересів, стверджуючи, що він ніколи не відмовляв у рекомендації жодної вакцини. Він також зазначив, що багато членів комітету отримували фінансування від фармацевтичних компаній, хоча конкретних доказів цього не надав.

Науковці вважають дії Кеннеді політичним втручанням, яке може ще більше поглибити недовіру суспільства.

“Це високопрофесійна група науковців і лікарів. Подібне втручання – це трагедія”. – Джессі Гудман, науковець

Американська фармацевтична асоціація також висловила критику щодо рішення міністра:

“Заміна складу комітету підриває довіру до вакцинації і ставить під загрозу досягнення в охороні здоров’я”.

Очікується, що новий склад комітету буде оголошено до наступного засідання, яке заплановане на 25–27 червня в Атланті.

Заяви Кеннеді-молодшого щодо вакцин

У 2019 році газета The Washington Post, посилаючись на дослідження журналу Vaccine, повідомила, що частина рекламних оголошень у Facebook, які поширювали дезінформацію про вакцини, фінансувалася каліфорнійською організацією Stop Mandatory Vaccination та групою “Children’s Health Defense”. Остання є некомерційною організацією, яку Кеннеді очолював з 2015 по 2023 рік.

Як зазначає агенція Reuters, Кеннеді вже давно висловлює сумніви щодо безпеки та ефективності вакцин, які десятиліттями допомагали стримувати хвороби та запобігати смертям. Він також заявляв, що не буде перешкоджати американцям у проведенні щеплень.

Водночас він очолив антивакцинальну групу “Захист здоров’я дітей” і в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману у 2023 році заявив, що жодна вакцина не є безпечною та ефективною.

Кеннеді також написав книгу, в якій звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров’я Ентоні Фаучі у змові з Біллом Гейтсом та виробниками ліків для просування вакцин від COVID-19.