Роберт Фіцо про Зеленського, Україну та санкції ЄС

Повідомлює словацьке видання Aktuality
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що президент України Володимир Зеленський його “ненавидить”. Цю заяву він зробив у контексті можливих переговорів з українським лідером, про що повідомляє словацьке видання Aktuality.
Фіцо також підтвердив свою підтримку членства України в Європейському Союзі, зазначивши, що це рішення має більше переваг для Словаччини, ніж недоліків.
“Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків. Європейська перспектива – це вихід із поточної ситуації для України.”
Проте, він підкреслив, що не бачить сенсу у зустрічі з Зеленським.
“Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я висловлюю свої думки вголос. Та й для мене важливо спілкуватися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України.”
Нагадаємо, що 27 червня Словаччина на зустрічі послів ЄС попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Це рішення було зумовлене бажанням знайти компроміс щодо негативних наслідків для Словаччини від законодавства RePowerEU.
26 червня Фіцо також заявив, що готовий ветувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо його не відтермінують, висловивши незгоду з пропозицією про припинення імпорту російських енергоносіїв.
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