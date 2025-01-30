У Польщі у 2025 році очікується дефіцит працівників за 23 професіями. Минулого року вдалося закрити дефіцит за шістьма професіями. Найбільший дефіцит у 2025 році виникає у групі професій, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, зокрема, покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.

Згідно з даними “Барометра професій”, що щорічно публікується на замовлення Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, середня зарплата у цій категорії варіюється від 45 000 до 85 000 гривень.

“Дефіцит виникає через те, що кандидатів не задовольняють умови праці… Крім того, війна в Україні викликала ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду українських чоловіків за кордон,” – прокоментував Юрій Григоренко, головний аналітик Gremi Personal.

До переліку найдефіцитніших професій серед кваліфікованих працівників увійшли лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри й акушерки, працівники бухгалтерії, військовослужбовці. Наразі їм пропонують зарплату від 40 000 до 150 000 гривень.

Дефіцит висококваліфікованих кадрів пов’язаний із тим, що Польща входить у період “демографічної зими” – на пенсію виходить більше людей, ніж випускників приходить на ринок праці. Виходом тут є економічні мігранти, але їх складніше залучити не лише через довгі процедури, а й через те, що зарплата й умови праці та життя в Польщі не такі привабливі, як, наприклад, у Західній Європі.