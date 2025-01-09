Про це він повідомив у коментарі для Радіо Свобода.
“Це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення”, – зазначив Чернишов.
Міністр повідомив, що Україна відчуває гостру потребу у професійних кадрах в оборонній, військово-промисловій та інших галузях. Для цього планується створення спеціальних центрів, які допомагатимуть українцям, що перебувають за кордоном, знаходити вакансії в Україні.
“Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. У нас дефіцит професіоналів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби”, – зазначив Чернишов.
Він також додав, що такі центри сприятимуть пошуку роботи в країнах перебування українців, пропонуючи вакансії, які відповідають їхнім навичкам. Міністр висловив упевненість, що багато українських чоловіків прагнуть бути корисними для своєї країни, навіть якщо не готові служити у військових підрозділах.
Міністр підкреслив, що, попри всі можливості для роботи в тилу, чоловіки, як правило, мають першочергове завдання – захист України в цей складний час.