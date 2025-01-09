Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що держава готова забезпечити українців, які перебувають за кордоном, роботою на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Він наголосив, що це рішення залежить виключно від бажання самих громадян.

Про це він повідомив у коментарі для Радіо Свобода.

“Це виключно особисте рішення, і ми вітаємо це рішення”, – зазначив Чернишов.

Міністр повідомив, що Україна відчуває гостру потребу у професійних кадрах в оборонній, військово-промисловій та інших галузях. Для цього планується створення спеціальних центрів, які допомагатимуть українцям, що перебувають за кордоном, знаходити вакансії в Україні.

“Сьогодні Україна, деякі індустрії, потребують як повітря фахівців. У нас дефіцит професіоналів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби”, – зазначив Чернишов.

Він також додав, що такі центри сприятимуть пошуку роботи в країнах перебування українців, пропонуючи вакансії, які відповідають їхнім навичкам. Міністр висловив упевненість, що багато українських чоловіків прагнуть бути корисними для своєї країни, навіть якщо не готові служити у військових підрозділах.

Міністр підкреслив, що, попри всі можливості для роботи в тилу, чоловіки, як правило, мають першочергове завдання – захист України в цей складний час.