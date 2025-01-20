Міністерство юстиції України повідомило про відновлення роботи єдиних та державних реєстрів після масштабної кібератаки, здійсненої Росією.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Вже відновлені такі реєстри та системи:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

Автоматизована система виконавчого провадження.

Електронний реєстр апостилів.

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту.

Автоматизована система “Банкрутство та неплатоспроможність”.

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”.

Проте, як зазначили у Мінʼюсті, наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Також триває відновлення електронних інформаційних взаємодій з іншими державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими.

Найближчим часом на порталі та в застосунку “Дія” буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов’язаних із цими реєстрами.