За останній тиждень у Львові до лікарні святого Миколая потрапили троє хлопчиків віком 10, 11 та 15 років. Усі вони постраждали через вибух саморобної «петарди», яку виготовляли за покроковою інструкцією з TikTok.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Повідомляється, що діти використовували пластикову пляшку, воду, кульку з фольги та засіб для очищення труб, аби викликати хімічну реакцію.

11-річний В’ячеслав із Львівщини розповів, що вирішив повторити побачене в соцмережах разом із другом. У процесі пляшка розірвалася перед його обличчям, а агресивна хімічна суміш потрапила на шкіру.

Лікарі зазначають, що такі вибухи спричиняють глибокі хімічні опіки, особливо небезпечні для очей. Як повідомила керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії Першого медоб’єднання Львова Галина Саян, засіб для очищення труб, що входить до складу «петарди», буквально роз’їдає шкіру.

На жаль, у всіх постраждалих дітей залишаться рубці на обличчі. Медики закликають батьків бути уважними до того, чим цікавляться їхні діти, і пояснювати небезпеку подібних експериментів.

Львівська міська рада також звернулася до мешканців із проханням інформувати дітей про ризики, пов’язані з поширенням небезпечних інструкцій у соцмережах.