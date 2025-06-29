Обстріл промислового об'єкта в Дрогобицькому районі: рекомендації для мешканців

Про це повідомили пресслужбі Дрогобицької міської ради із пресслужбі Дрогобицької міської ради

29 червня вночі в Дрогобицькому районі Львівщини стався обстріл, внаслідок якого було зафіксовано влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Місцевих жителів закликають залишатися вдома, уникати виходів на вулицю без нагальної потреби та щільно зачинити вікна. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Дрогобицької міської ради.

В результаті атаки, що включала ракетні удари та використання дронів, один з промислових об’єктів зазнав серйозних пошкоджень. Вранці на місце події прибули всі служби реагування. У Дрогобицькій міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Правоохоронці забезпечили перекриття під’їздів до зони ураження та контролюють ситуацію в місті.

У повідомленні зазначено: “На території громади активно проводяться обстеження. Вулицями патрулюють поліцейські для виявлення можливих додаткових пошкоджень. Станом на зараз відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. Попередні результати очікуються впродовж трьох годин”.

Мешканців закликають дотримуватися обережності та залишатися вдома, якщо це можливо.

“Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні. Захистіть органи дихання, приготуйте ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину. Якщо ви фіксуєте погіршення стану здоровʼя, невідкладно звертайтесь до медичних закладів. Стежте за офіційними повідомленнями”, – пресслужба Дрогобицької міської ради

За інформацією мерії, ситуація в Дрогобицькій громаді залишається контрольованою, усі відповідні служби працюють у посиленому режимі. Мешканців просять зберігати спокій та бути уважними.