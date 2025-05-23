Обстріл Білопілля на Сумщині: поранення, пожежі та евакуація

Про це повідомили телеграм-канал Сумської обласноє військоє адміністрації

У Білопіллі, що на Сумщині, стався трагічний інцидент: 76-річний чоловік отримав поранення внаслідок обстрілу. Це сталося, коли він працював на своїй присадибній ділянці під час ракетного удару, здійсненого російськими військами. Постраждалого терміново госпіталізували, і йому вже була проведена операція.

Вранці, після обстрілу з реактивної системи залпового вогню, в одному з будинків громади спалахнула пожежа. За останню добу в Білопільській громаді було пошкоджено або зруйновано близько десяти житлових будинків, що викликало серйозні наслідки для місцевих мешканців.

Внаслідок обстрілу та пошкодження інфраструктури, у Білопіллі припинилося водопостачання через відсутність електрики на водозаборі та станції, про що повідомили в місцевому водоканалі.

З початку травня в Білопільській та Ворожбянській громадах триває активна евакуація населення. Наразі в Білопільській громаді залишилося близько 3000 мешканців, а у Ворожбянській – менше 800 осіб, згідно з інформацією обласної військової адміністрації.

Для тих, хто потребує допомоги з евакуацією, надаються контакти евакуаційного штабу: