Ракетний обстріл в Очакові: поранені троє, пошкоджено будинки

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі Миколаївської ОВА

22 червня в Очакові, що на Миколаївщині, стався ракетний обстріл, внаслідок якого постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.

“Станом на зараз госпіталізовано семирічного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості.” – Віталій Кім

Віталій Кім також зазначив, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки в місті.

Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо зруйновано шість житлових будинків у Очакові.