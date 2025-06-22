Ракетний обстріл в Очакові: поранені троє, пошкоджено будинки

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі Миколаївської ОВА
22 червня в Очакові, що на Миколаївщині, стався ракетний обстріл, внаслідок якого постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.
“Станом на зараз госпіталізовано семирічного хлопчика, 12-річну дівчину та 46-річну жінку. Їм надається медична допомога, у всіх постраждалих стан середньої важкості.”
Віталій Кім також зазначив, що внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки в місті.
Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, попередньо зруйновано шість житлових будинків у Очакові.
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