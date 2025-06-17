Ракетний обстріл Києва 17 червня: загибель мирних жителів і реакція світових лідерів

Повідомлює Twitter-акаунт Мая Санду

У ніч на 17 червня армія Російської Федерації здійснила ракетний та безпілотний обстріл Києва. Внаслідок атаки балістичної ракети було зруйновано цілий під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку. Цей жахливий інцидент призвів до загибелі понад 10 осіб, а близько сотні людей отримали поранення.

Світові лідери швидко відреагували на цю трагедію. Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила напад, підкресливши важливість посилення протиповітряної оборони України та критикуючи затримки з боку міжнародних партнерів, які лише зміцнюють позиції Кремля.

“Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне, систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібна посилена протиповітряна оборона та рішучі дії – негайно. Кожне зволікання надає сили агресору” – Мая Санду

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос також висловив стурбованість, зазначивши, що Росія безкарно продовжує обстрілювати мирних жителів, знищуючи їхні домівки.

“Житлові будинки обстрілюються та руйнуються. Настав час для відповідальності. Жодної безкарності за ці злочини” – Теодорос Руссопулос

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер підкреслив, що Росія не має наміру шукати мирного вирішення конфлікту, а прагне змусити Україну капітулювати силою. Посол ЄС Катаріна Матернова закликала до припинення російського терору.

Посол Великої Британії Мартін Гарріс також засудив обстріл Києва, наголошуючи на тому, що Росія продовжує війну, тоді як Україна та її партнери прагнуть до справедливого і тривалого миру.

“Мої співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Росія повинна погодитися на припинення вогню зараз” – Мартін Гарріс

Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале рішуче засудив удари по Києву, Одесі та іншим містам, закликавши до припинення обстрілів цивільного населення, оскільки такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом.

“Народ України не повинен ночувати в укриттях ніч за ніччю. Щодня війна завдає руйнівної шкоди цивільному населенню. Атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цивільні особи, в тому числі діти, ніколи не повинні бути мішенню. Ми не повинні нормалізувати війну” – Матіас Шмале

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала комбінованого удару по Україні, використавши 32 ракети та понад 440 безпілотників, назвавши це тероризмом, який Кремль продовжує через свою безкарність.

В Одесі внаслідок російської атаки постраждали 17 осіб, серед яких є загибла жінка.